La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de 11 medallas olímpicas (siete de ellas de oro), visitó Buenos Aires. La atleta, considerada un ícono global en la defensa de la salud mental, ofreció una inspiradora charla en la sede del gobierno porteño, en Parque Patricios. Durante su presentación, la gimnasta fue enfática al recordar al público que es, ante todo, una persona.

Biles, de 28 años, admitió algo sorprendente para una deportista de su calibre: "Hoy en día no me gusta entrenar, odio entrenar". Al reflexionar sobre su reciente éxito en París 2024, donde consiguió cuatro medallas, explicó que su desempeño se debe a un equilibrio. "Me parece que la salud física debe coincidir con la mental, por eso fue el éxito en París 2024. Ambas estaban al mismo nivel", señaló.

La oriunda de Columbus, Ohio, se retiró de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para enfocarse en su bienestar psicológico. En la actualidad, esa práctica continúa siendo vital en su vida. Biles reveló que mantiene un fuerte compromiso con su cuidado: "Todavía voy a terapia una vez por semana, es parte de mi rutina. Soy fuerte y estoy recibiendo la ayuda que me merezco".

En cuanto a su futuro competitivo, la pregunta sobre los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es inevitable. Biles bromeó sobre su posible rol: "Voy a estar. La cuestión es que no sé si para saltar sobre la colchoneta o en la tribuna... Pero definitivamente voy a ir y ser parte de ese movimiento".

La gimnasta recordó las presiones iniciales de la fama. "Al principio, cuando estaba en el escenario mundial y me estaba convirtiendo en una modelo, sentía que debía ser perfecta", rememoró. Sin embargo, decidió cambiar ese enfoque: "Elegí hacer un cambio, dejar de ser un ejemplo y pasar a ser una persona lo más normal posible. La gente podrá ver que soy un humano y no una máquina de ganar oros".

Respecto a su vida personal, Biles se mostró fascinada por la gastronomía argentina, destacando especialmente la carne y el vino. También compartió detalles sobre su vida en pareja con Jonathan Owens, su esposo y exjugador de la NFL. "No soy una esposa celosa. Viajo muchísimo, me gusta estar activa. Si estoy en casa estoy limpiando, lavo los platos, saco a pasear el perro. Soy como ustedes, soy humana", concluyó.

La visita de la superestrella incluirá una clínica de gimnasia artística para niños y niñas este jueves. Cabe destacar que la propia Biles tuvo una infancia difícil, criada por sus abuelos tras pasar por un hogar de tránsito debido a la adicción de su madre y la ausencia de sus padres biológicos.