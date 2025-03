La Selección Argentina, puntera de las Eliminatorias Sudamericanas, enfrenta al segundo: Uruguay. El partido se jugará en el Centenario, en un encuentro correspondiente a la fecha 13, en el la Albiceleste saltará al campo de juego Sin Messi, ni Lautaro Martínez.

Las lesiones fueron un dolor de cabeza para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico a la hora de armar el once inicial que enfrentará a La Celeste. Sin embargo, estas bajas también pueden ser una oportunidad para probar variantes en un partido siempre "chivo" y que se juega con pierna fuerte, al tratar del clásico del Río de la Plata.

Por lo tanto, los once argentinos que saltarán al verde césped del Centenario son:Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giuliano Simeone; Thiago Almada; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La Albiceleste llega a este encuentro con la baja más sensible que puede tener. El capitán y emblema fue desafectado por presentar una dolencia física, por lo que el cuerpo técnico decidió que se quede en Miami buscando la recuperación y no que se agrave su lesión.

Las otras bajas por lesión fueron Gonzalo Montiel, Paulo Dybala y el nueve del Inter de Milán, que se había sumado a la convocatoria, pero fue desafectado al continuar su molestia física.

Otro futbolista de peso que no dirá presente en el once inicial es Rodrigo De Paul. El hombre importante en un mediocampo que ya sale de memoria, llegó de España con un pequeño golpe que no lo dejó entrenar apropiadamente, por lo que quedó