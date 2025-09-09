Desde las 20, la Selección Argentina enfrenta a Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin Messi, quien fue desafectado, La Scaloneta se medirá con el equipo que dirige Sebastián Beccacece. Además, el once inicial presentará varios cambios respecto a los que golearon a Venezuela en el Monumental.

Tras la emoción del último partido del "10" por Eliminatorias en el país, Lionel Scaloni pone en cancha un once con varios cambios. La idea del técnico oriundo de Pujato, es ver a varios futbolistas que no suelen ser parte del equipo titular, entre los que se destacan los jóvenes Leonardo Balerdi y Giuliano Simeone y el lateral de River, Gonzalo Montiel y el delantero del Atlético de Madrid, Nicolás González.

Argentina vs Ecuador

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.