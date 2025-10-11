En el esperado regreso del autódromo “El Zonda”, fue el piloto Franco Vivian quien, al mando de la Chevrolet Tracker del Elaion Auro Pro Racing, se impuso en el shakedown de la fecha 9º del TC2000. En una tanda llena de emoción, el piloto bonaerense logró el mejor tiempo de la jornada, marcando un 1:12.477 y quedándose con la primera posición.

El registro de Vivian superó por 111 milésimas a Nicolás Palau, quien finalizó segundo. El podio provisorio lo completó el experimentado Matías Rossi, a 228 milésimas de la punta.

La sesión, que fue brevemente interrumpida por un incidente de Lautaro Campione, vio a Vivian aprovechar al máximo el tiempo en pista. Detrás de los tres primeros, completaron el Top 5: Marcelo Ciarrocchi (cuarto, a 311 milésimas) y Gabriel Ponce de León (quinto, a 340 milésimas).

El resto de los diez más rápidos fueron: Facundo Aldrighetti, Emiliano Stang, Mateo Polakovich, Tiago Pernía y Leonel Pernía.

El piloto capitalino se mostró satisfecho con su desempeño inicial, explicando que la mañana se centró en "asentar discos" para luego buscar un registro veloz.

Vivian también destacó el desafío que impone el trazado sanjuanino: "Es una pista súper desafiante y hace más de 10 años que no compito acá. Es un reto constante evolucionar en cada tanda porque la tensión se siente en el ambiente", señaló el piloto, destacando la necesidad de "sentir el feeling con el auto".

Con el shakedown superado, la acción oficial del TC2000 continuará este sábado con las tandas de entrenamientos libres, programadas para las 9:10 hs y las 12:45 hs. El plato fuerte de la jornada será la clasificación, que se disputará a partir de las 16:10 horas.