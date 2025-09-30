Los motores volverá a sentirse en San Juan con el regreso del TC2000 YPF INFINIA al Autódromo Eduardo Copello “El Zonda”, que abrirá sus puertas el 11 y 12 de octubre para recibir la 9ª fecha del 46º Campeonato Argentino de la categoría.

El evento marcará no solo el regreso de la categoría al histórico circuito sanjuanino tras seis años, sino también el debut de los nuevos SUV de 500 caballos de potencia en la Copa Rookie Latam, que acompañará la competencia junto con el Zonal Cuyano como categoría complementaria.

Entradas disponibles

Las entradas ya se pueden adquirir en entradauno.com con los siguientes valores:

Sector Boxes: $55.000

Tribuna Traverso: $40.000

General: $25.000

Un regreso con historia

El TC2000 no visitaba el circuito enclavado en la Quebrada de Zonda desde el 19 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla (Renault Sport) se quedó con la victoria, escoltado por Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) y Matías Muñoz Marchesi (Fiat Racing Team).

Con esta nueva visita, el TC2000 alcanzará su presentación Nº38 en San Juan, un escenario emblemático donde Juan María “El Flaco” Traverso ostenta el récord de máximo ganador, con seis triunfos.

El campeonato llega a San Juan con Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) como líder con 162 puntos, seguido de cerca por Emiliano Stang (137) y Franco Vivian (126).

En la Copa Rookie Latam 2025, el propio Stang domina con 203 unidades, escoltado por Franco Morillo (171) y Matías Capurro (110).