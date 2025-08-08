Tobías Martínez, el joven piloto sanjuanino, se mostró entusiasmado de cara al Desafío de las Estrellas, la apasionante carrera que se disputará este domingo 10 de agosto en el Circuito San Juan Villicum. En un evento especial que acercó a los pilotos al público, Martínez compartió sus sensaciones con la prensa en las afueras del Estadio Aldo Cantoni.

El encuentro, que se realizó este viernes, permitió que los autos de competición desfilaran por las calles céntricas de la provincia, generando gran expectativa entre los aficionados. "Disfrutamos con todo el público. Emocionante compartir con la gente, no es normal tener la posibilidad de estar tan cerca", expresó Martínez, visiblemente contento por el apoyo local. "Cada vez que vengo, trato de disfrutarlo y estar cerca de la gente".

El piloto viene de una intensa preparación, con una prueba exitosa el pasado jueves. La confianza en su vehículo es alta, a pesar de que la carrera, de 50 vueltas, será muy exigente. "Son carreras, puede pasar de todo", reconoció Martínez, pero se mostró optimista: "Ojalá que todo pueda funcionar bien y que se mantenga el auto dentro de los parámetros normales".

Con el apoyo de su gente y un auto a punto, Tobías Martínez está listo para dar lo mejor de sí en una de las competencias más esperadas del automovilismo nacional.