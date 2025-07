El automovilismo nacional tiene un nuevo protagonista sanjuanino que sigue dando pasos firmes: Tobías Martínez cerró su participación en la última fecha del TC Pick Up con un rendimiento que lo posicionó entre los 10 mejores del país, y ya se prepara para una carrera muy especial: correr de local en el Circuito San Juan Villicum.

En diálogo con Jorge Olivero, el piloto habló de su experiencia en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata y detalló los desafíos de competir en esta categoría. “Clasifiqué sexto, venía segundo en la serie hasta que me pegaron de atrás y quedé último. Después, en la final, remontamos, aunque no como queríamos. El circuito no ayuda para los sobrepasos, pero igual sumamos experiencia”, explicó.

Con apenas 23 años, Tobías ya cuenta con una trayectoria sólida en el automovilismo y sigue acumulando aprendizaje. “Estoy adaptándome a estas camionetas. Son muy diferentes a los autos del Turismo Carretera. Tienen menos carga aerodinámica, cambian mucho el manejo”, contó.

A pesar de las dificultades del fin de semana, se mostró entusiasmado con lo que viene y agradecido por el apoyo recibido: “Es un deporte costoso. Sin el respaldo de la familia, amigos, comercios locales y la Secretaría de Deportes sería imposible estar en pista”, expresó.

El fin de semana estuvo marcado también por un accidente que generó preocupación entre los pilotos: Agustín Martínez protagonizó un fuerte vuelco a 200 km/h que lo obligó a ser trasladado a una clínica. Afortunadamente, solo sufrió golpes y ya se encuentra en su casa. “Son los riesgos del oficio. Como en el fútbol te pueden dar una patada, acá te puede tocar a 250 km/h. Lo importante es que Agustín está bien”, dijo Tobías.

La próxima gran cita de Tobías será el 10 de agosto en el Circuito San Juan Villicum, donde correrá con el aliento del público local. “Siempre me gustó correr en el Villicum. Es una de las carreras más especiales del año. Tener a la familia, a los amigos y a la gente de San Juan alentando, te da un plus”, afirmó con entusiasmo.

Tras un breve descanso en la provincia, retomará su preparación para lo que queda de la temporada. “Este fin de semana me toca frenar un poco, compartir con la familia y los amigos. Pero ya estoy pensando en lo que viene. Así es la vida del deportista”, concluyó.