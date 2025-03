Este fin de semana, cuando se disputaba la tercera fecha del campeonato de Turismo Carretera, el sanjuanino Tobías Martínez tenía la ilusión de poder cerrar un buen fin de semana, distinto a los de las dos fechas anteriores en que no pudo terminar. Pero el destino tendría nuevamente un impedimento para el corredor del Toyota Camry, aunque no sólo para él, sino para todos los pilotos del TC que no pudieron correr la final en Neuquén.

Los fuertes vientos que azotaron al Autódromo de Centenario en aquella provincia, ocasionaron que la definición de la fecha sea cancelada por parte de los Comisarios Deportivos.

Luego de casi tres horas de retraso, la ACTC tomó la decisión de cancelar la carrera de manera definitiva por la poca visibilidad que había en pista y para prevenir la salud de todos los pilotos que tienen que formar parte de la competencia.

Además, el trabajo en boxes iba a ser complejo dado que hubo carpas que se volaron por la intensidad del viento y el público de a poco se fue yendo del lugar. Es que las ráfagas, similares al viento Zonda cuando llega con una fuerza, hicieron imposible el trabajo en los pits y en pista.

A raíz de esta determinación, los puntos de la final son los únicos que no se otorgaron, mientras que el punto de la pole y los de las series si fueron entregados para el campeonato, dado que ese tramo de la competencia del fin de semana se disputó con normalidad. Es decir, quienes más cosecharon en Neuquén fueron Agustín Canapino, Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris, los ganadores de cada serie.

La cuarta fecha se disputará el fin de semana del 20 de abril en el autódromo de Toay, en La Pampa y tendrá condiciones de carrera especial, por lo que entregará puntaje y medio.