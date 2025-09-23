Los clásicos rivales del fútbol rawsino dejarán de lado la competencia este jueves para unirse en un partido a beneficio del pequeño Diego Sosa, un jugador de las divisiones inferiores de Unión de Villa Krause que recientemente fue diagnosticado con leucemia. La iniciativa, organizada por el club, busca recaudar fondos para ayudar a la familia con los gastos del tratamiento.

Cristian Romero, secretario de la Comisión Directiva de Unión, explicó al móvil Canal 13 que la noticia de la enfermedad del niño movilizó a toda la institución. "Fue muy repentina, y nos movilizó a todos en el club. Las madres de los chicos tienen un diálogo más fluido con la familia, pero todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Todo sea por Diego", afirmó.

El evento se llevará a cabo el jueves a las 21:30 en las instalaciones del club. La jornada comenzará con un enfrentamiento entre San Damián y Villa Hipódromo, y a las 22:30, se jugará el esperado clásico entre Unión y Trinidad.

La entrada tendrá un valor mínimo de $3.000, y todo lo recaudado será destinado íntegramente a Diego y su familia para cubrir sus necesidades. Aquellos que deseen colaborar y no puedan asistir al partido, pueden hacerlo acercándose a la secretaría del club. Esta no es la primera acción solidaria que realiza el club, ya que previamente organizaron un bingo para ayudar al pequeño.