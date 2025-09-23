La última vez que se corrió una carrera en El Zonda fue el 15 de septiembre de 2019. Luego de 6 años, y con gracias a varias reparaciones, el mítico autódromo estará de vuelta. En este circuito se correrá una fecha del TC 2000, la cual se disputará el 10, 11 y 12 de octubre.

Este lunes se realizó el acto de relanzamiento de El Zonda, el cual fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. Al mandatario provincial lo acompañaron Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Pablo Tabachnik, secretario de Deportes y Alejandro Levi, director del TC 2000.

El gobernador aseguró que cumplieron con un pedido de muchos sanjuaninos amantes del automovilismo. "Por más que tengamos un hermoso autódromo en El Villicum, que hay que cuidarlo muchísimo también es importante que cuidemos la otra casa, en este caso, nada más y nada menos que el Autódromo El Zonda"

Entre las obras que ya vieron la luz en este mítico circuito, se encuentran el arreglo de sanitarios, boxes, tribuna de la curva Traverso, parrilleros, alambrado y electricidad. "Son muchos arreglos, pero lo importante es que hemos llegado a poder decir que ese autódromo puede volver a abrir las puertas y es la puerta de todos los sanjuaninos para que muchos lo vayan a visitar", manifestó el gobernador.

Alejandro Levi, director de la categoría comentó que la alegría es grande por esta vuelta del histórico autódromo sanjuanino. "Volver después de casi 6 años a estar compitiendo a este circuito tan místico, tan tradicional y tan importante de la Argentina es increíblemente bueno".

Levi felicitó las gestiones de las autoridades y dirigentes de la provincia y aseguró que los trabajos que se le están realizando son grandes e importantes, llevando tranquilidad a los fierreros sanjuaninos y de todo el país, ya que "el autódromo estará en condiciones para esta edición del TC 2000". Incluso el dirigente deseó que "la gente disfrute del Zonda como se merece este autódromo"

El ministro de Turismo, Guido Romero destacó la decisión firme del Gobierno Provincial de realizar las obras necesarias y las gestiones correspondientes para la apertura del Eduardo Copello. "La verdad es que hablar del Zonda para los sanjuaninos es que se nos erice la piel. Es el asado, son los amigos, la familia", sostuvo.

La vuelta de la categoría se realizará con la organización y el Gobierno de la Provincia compartiendo la taquilla de la venta de las entradas. Romero contó que con el dinero que recaudarán continuarán reformando El Zonda.