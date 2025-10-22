El automovilismo sanjuanino vuelve a decir presente en las pistas nacionales. Tres pilotos de la provincia —Tobías Martínez, Santino Persia y Bautista Mattar— participarán este fin de semana en una nueva cita del calendario del automovilismo argentino, que se desarrollará en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Por un lado, la TC Pick Up disputará su novena fecha, mientras que el TC Junior cumplirá con su décimo capítulo. Ambas categorías compartirán escenario en un fin de semana con cronograma atípico, ya que las actividades se adelantarán por las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre.

En la categoría mayor, Tobías Martínez saldrá a pista con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med. El sanjuanino tendrá una agenda intensa: el jueves se desarrollarán las dos tandas de entrenamientos, a las 9:20 y 11:00, y la clasificación desde las 16:23, que cerrará la jornada de las camionetas.

El viernes, las series se correrán a las 12:05 y 12:28, mientras que la final se disputará desde las 16:20, con una duración de 18 vueltas o 30 minutos como máximo. Martínez se encuentra en el puesto 14 de la Copa de Oro, con 22 unidades, aun en carrera por el campeonato, aunque sin victorias en lo que va del año.

Por su parte, el TC Junior también tendrá presencia sanjuanina con Santino Persia y Bautista Mattar, ambos dentro del equipo SDE San Juan. La categoría inició su actividad el miércoles, con los entrenamientos libres, donde Persia se ubicó 4° y Mattar 5°, demostrando un sólido arranque para los representantes de la provincia.

El jueves, la acción continuará con la clasificación desde las 13:35 (a 8 minutos) y la serie única a las 17:10, que se disputará a 5 vueltas. Finalmente, el viernes se correrá la final, programada para las 12:51, con un total de 12 giros al trazado platense.