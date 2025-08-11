Tribuna Segura en San Juan: "El programa ha permitido detener asesinatos y abusadores"

En un esfuerzo por garantizar la seguridad en los eventos deportivos y permitir el regreso de las familias a las canchas, San Juan aplicará el programa "Tribuna Segura". Así lo anunciaron el gobernador Marcelo Orrego y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, durante el 2º Encuentro de Seguridad en Eventos Deportivos, celebrado este lunes 11 de agosto.

El encuentro, que reunió a autoridades de todo el país, tuvo como objetivo principal analizar la implementación de este programa y debatir sobre el posible regreso del público visitante a los estadios sanjuaninos.

El director de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, destacó la eficacia del programa a nivel nacional. "Nos ha permitido detener a asesinos, abusadores y demás delincuentes", afirmó. En lo que va del año 2025, "Tribuna Segura" ha detectado a más de 800 personas con pedidos de captura, incluyendo prófugos por homicidio y abusos sexuales.

El gobernador Orrego, por su parte, señaló que San Juan cuenta con más de 80,000 personas con pedidos de captura y un alto porcentaje de individuos con derecho de admisión a los estadios. "Queremos vivir eventos seguros, sobre todo en materia de fútbol", expresó el mandatario, quien enfatizó la necesidad de que los estadios sean lugares seguros para el disfrute familiar.

Cómo funcionará "Tribuna Segura" en San Juan

La provincia formalizó su adhesión al programa nacional mediante la firma de un acta compromiso. A partir de su implementación, los hinchas deberán asistir a las canchas con su DNI para poder acceder. El sistema realizará un control poblacional para detectar a personas con restricciones de acceso y pedidos de captura. Además de los controles de identidad, los operativos incluirán la inspección en busca de armas y estupefacientes.

Con estas medidas, las autoridades buscan recuperar los espacios deportivos como lugares de esparcimiento familiar, promoviendo un ambiente libre de violencia y delincuencia.