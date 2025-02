Por la noche del pasado miércoles 19 de febrero, los hinchas de Desamparados recibieron una triste noticia. Un enorme referente como Lucas Ceballos, anunció su retiro del fútbol mediante sus redes sociales.

A sus 38 años de edad recién cumplidos, el histórico lateral sanjuanino decidió colgar sus botines. Luego de pasar por varios clubes en primera división como Godoy Cruz, Colón de Santa Fe o Patronato, el futbolista decidió ponerle punto final a su carrera en el club de sus amores.

A pesar de que siempre dejó todo por el club que lo formó, lamentablemente esta historia de amor no tuvo el final que todos soñaban. Ceballos no pudo conseguir el ansiado ascenso al Federal A, al caer en la final con el Club Sportivo Ben Hur.

Tristemente a Lucas ya no le quedaba más hilo en el carretel y decidió colgar los botines, algo que anunció en sus redes con una sentida carta. ‘Di siempre el máximo, me entregué por completo en cada momento y equipo. Tuve el privilegio de jugar en casi todas las categorías del fútbol argentino y hasta me di el lujo, gracias a Dios siempre, de jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana’, escribió.

'Soy un agradecido a Dios, al cielo y a la vida por todo. Es tiempo de cerrar una etapa para darle comienzo a nuevas aventuras y nuevos proyectos, junto a mi familia que siempre estuvo, está y estará acompañando. Gracias a todos por el cariño y apoyo de siempre! Hasta siempre puyutanos!! Aguante Desamparados!', sentenció.