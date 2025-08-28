Umma Distefano, la joven promesa del BMX sanjuanino, sueña en grande y se prepara para viajar a Brasil a competir en la última fecha del Campeonato Sudamericano. Con tan solo 11 años, "Dinamita", como la apodaron en el ambiente, ya es multicampeona en la disciplina y se destaca por su valentía y pasión en la pista.

En un móvil de Canal 13, Umma confesó desde que descubrió su pasión por el BMX a los 5 años, Umma no ha parado de cosechar triunfos. La ciclista, que hoy entrena intensamente de lunes a viernes y compite en una categoría en la que es la más joven, ya es campeona en San Juan y Mendoza, y se mantiene como la líder en el Campeonato Latino. A pesar de las exigencias del deporte, Umma recuerda con alegría sus inicios: "Nunca tuve miedo, me encantó cuando me subí".

El gran desafío: Brasil

Ahora, el objetivo de la joven deportista es competir en la última fecha del Campeonato Latino y Sudamericano en Brasil. Para lograrlo, su familia y allegados están realizando rifas y sorteos en busca de apoyo económico. "Me encantaría que me apoyen para poder competir en Brasil", expresó Umma, quien se muestra agradecida con sus profesores, sus padres y todos los que la alientan y apoyan en su carrera. La ciclista destacó la importancia de sus seguidores, especialmente en los momentos difíciles, como la reciente caída en una carrera de la que se levantó rápidamente para terminar en quinto lugar. "Las caídas duelen, pero hay que levantarse y seguir", afirmó.