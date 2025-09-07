Este domingo 7 de septiembre Franco Colapinto tuvo una nueva oportunidad de mostrar si tiene lo necesario para mantenerse en la Fórmula 1 y nuevamente no dio la talla. Entre un mal rendimiento del argentino y otro cuestionable desempeño de su equipo, la jornada fue para el olvido.

El piloto de Alpine comenzó en el puesto número 17 y en el primer tramo de la carrera tuvo una buena performarce. Franco llegó a escalar hasta el puesto 12 en los primeros 30 giros, haciendo soñar a los fierreros con que podía llegar a puntuar si mantenía ese nivel.

Sin embargo, ese fue un punto de inflexión y a partir de ese momento su actuación en el GP de Monza decayó estrepitosamente. Directamente tocó fondo cuando sus neumáticos empezaron a desgastarse y debió ir a los boxes donde fue asistido nuevamente por un lerdo equipo de mecánicos.

Directamente salió a la pista nuevamente en el último lugar, en este caso el 18° ya que dos monoplazas ya estaban fuera de la competencia. En los últimos giros que faltaban para culminar este Gran Premio, Colapinto sólo logró rebasar a Stroll de Aston Martin para terminar en el puesto 17°.