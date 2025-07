El fútbol sanjuanino vivió un fin de semana para el olvido. Los disturbios ocurridos el pasado sábado 5 de julio durante el partido de cuartos de final del campeonato de la Liga Sanjuanina de Fútbol entre Marquesado y Alianza, disputado en la cancha de este último, dejaron un sabor amargo y encendieron las alarmas sobre la seguridad en las canchas.

Maximiliano Jorquera, futbolista de Marquesado, expresó su profunda tristeza y preocupación en una entrevista, calificando lo vivido como "un fin de semana para el olvido para el fútbol sanjuanino".

Jorquera relató que el encuentro, que prometía ser "muy atractivo", transcurría con normalidad hasta que su equipo sufrió dos expulsiones. A pesar de quedarse con dos jugadores menos, Marquesado logró el empate, momento en el que "se desató todo". Según el futbolista, fueron los hinchas de Alianza quienes comenzaron a agredir verbalmente a los jugadores de Marquesado.

La situación escaló peligrosamente cuando, tras el gol del empate, parte de la barra de Alianza se dirigió hacia la tribuna donde se encontraba la Comisión Directiva de Marquesado. Jorquera expresó su desconcierto: "Todavía no entiendo por qué, cómo, ni qué pasó, porque los integrantes de la Comisión Directiva estaban con mujeres y sus chicos". Desde la cancha, los jugadores de Marquesado intentaron "como podían" frenar la "avalancha de hinchas que agredían". El futbolista reconoció que, desesperados por el peligro que corrían las mujeres, los niños y las madres de algunos de sus compañeros, llegaron a tirar "piedras y tierra". "Fue muy triste todo lo que se vivió, todo lo que hicimos", lamentó Jorquera.

Críticas al arbitraje y pedido a la Liga

Maximiliano Jorquera no dudó en calificar el arbitraje de Jesús Gallegue como "pésimo", señalándolo como un factor que desembocó en la violencia. "A mí me ha tocado que me dirija antes y la verdad es que es un chico que le cuesta mucho su vocación", sentenció el jugador. En su opinión, designar a un árbitro con poca experiencia para una instancia tan crucial del campeonato provocó los hechos de violencia. "Hay otros árbitros que están capacitados, la verdad es que este es un chico que recién comienza", agregó, haciendo un llamado a la Liga Sanjuanina de Fútbol para que "revea el tema de los árbitros".

Aunque Jorquera lamentó su propia publicación en la que se descargó y contó su versión de los hechos, su principal preocupación es el estado actual del fútbol local. "Estamos apenados por lo que está pasando. Tenemos que hacer algo porque ya ni la familia puede ir a la cancha", afirmó. El jugador reflexionó sobre el contexto social, advirtiendo que "la sociedad está muy sensible, estamos todos con problemas y estamos esperando cualquier cosa para que se desate la violencia".