El sábado 15 de marzo, Alexander Ramírez fue a un boliche ubicado en la zona de Libertador y calle Ameghino. Lo que debió ser un momento de disfrute, a la salida se convirtió en un infierno para él porque recibió una golpiza que lo dejó al borde de la muerte. Ahora, sólo 3 meses después de estar agonizando, milagrosamente volvió a la pista de patinaje.

El propio muchacho, ya con su casco y vestimenta colocada, habló con Canal 13. Allí contó la ansiedad que sentía de poder volver a practicar esta disciplina, luego de haber estado tanto tiempo internado en un centro asistencial.

“Tenía muchas ganas de volver luego del accidente, ya estoy devuelta y espero seguir bien. Gracias a Dios no quedaron secuelas, que es lo que más agradezco; voy cada día mejor porque al principio me costó mucho la recuperación. Hubo mucho apoyo, recibí muchos mensajes lindos cuando tuve el accidente, me llenó el alma y el corazón”, manifestó.

Algo que causó asombro fue la entereza con la que habló Alexander. El muchacho aseguró que no quiere seguir pensando en cosas del pasado ni tomarlo como algo traumático. El joven deportista contó que tiene su mente ocupada en vivir el presente y pensar en el futuro.

“La idea es largar en el torneo argentino, pero todavía tengo que tener cuidado de no pegarme en la cabeza. Uso un casco que me protege un poco más, pero no tengo una férula de protección. Es un año que tengo que cuidarme mucho y, como yo soy un mandado, medio arriesgado, volví antes de tiempo”, concluyó.