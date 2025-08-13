En las últimas horas un deportista sanjuanino bañó de gloria nuevamente a la delegación argentina de los Panamericanos Junior. Se trata de un destacado ciclista que le entregó al país una medalla de plata en una rama del ciclismo.

Se trata de Ramiro Videla Páez, un joven de 18 años que sigue demostrando que San Juan tiene nivel mundial en materia de ciclismo. El muchacho compitió por la medalla de oro a las 18:32 del pasado martes en compañía de Santiago Gruñeiro, Mateo Duque y Agustín Ferrari.

Si bien los albicelestes no pudieron superar a sus pares chilenos, lograron marcar el segundo mejor tiempo. De esta forma los cuatro pedaleros obtuvieron preseas plateadas, quedando en el glorioso podio de la disciplina.

En el marco de estos Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025, el ciclismo en pista continuará disputándose hasta el viernes 15 de agosto. La sede dispuesta por la organización es el velódromo, techado y con pista de madera de 250 metros, ubicado en Luque.