El joven sanjuanino de 23 años, Santiago Flores, viajará a fines de octubre a la ciudad de Camboriu en Brasil para participar del Mundial de Powerlifting. esta disciplina es muy similar a la alterofilia, con diferencia que son tres los ejercicios que debe hacer el atleta: sentadilla, peso muerto y press banca o pecho. El sanjuanino habló con Canal 13 San Juan y contó como fue la preparación, luego de pasar por una difícil situación.

Flores explicó que “quien más kilos levanta es el ganador y la disciplina se divide en disciplinas y dentro de las disciplinas el peso. Yo estoy en categoría junior menos de 90 kilos”, dijo.

Además, contó que este tipo de disciplina es a una sola repetición, pero “se tiene tres intentos donde, por lo general se empieza con menos peso a modo de calentamiento y se deja el mayor peso posible para el último intento”.

El joven policía ya es campeón de campeonatos iberoamericanos y otros nacionales. Flores levanta 265 kg. en sentadilla, 290 kg. en peso muerto y 150 kg en press banca.

Etapa de superación

El sanjuanino comentó que en junio sufrió un duro siniestro vial en el que se golpeó fuertemente la cabeza. “Fue un accidente muy grave y me golpeé la cabeza. Decidimos cambiar la mentalidad y lograr lo máximo para llegar al objetivo. Me colocaron una malla de titanio en la cabeza hace menos de dos meses y el doctor me dio el ok para hacer lo que tanto me gusta”, finalizó.