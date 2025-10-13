Una figura del tenis viajó a un destino exótico tras una separación que sacudió al circuito

La española Paula Badosa decidió tomarse un respiro y viajar a Indonesia luego de una temporada cargada de dificultades personales y deportivas. La tenista, de 26 años, puso fin a su relación con Stefanos Tsitsipas y anunció que no competirá durante lo que resta del año debido a una serie de lesiones que afectaron su rendimiento.

Acompañada de su madre, su hermana Jana y su amiga de la infancia Claudia Taberner, Badosa eligió Bali como destino para reconectar consigo misma y disfrutar de unos días lejos de la presión del circuito profesional. En redes sociales, la jugadora compartió imágenes del viaje junto a un mensaje que reflejó su estado emocional:

“Lugares y personas te curan, y este fue uno de esos momentos. Qué viaje tan increíble con mi equipo de por vida. Os amo. PD: Indonesia robó mi corazón”.

En las fotos, la catalana aparece relajada, sonriente y rodeada de la exuberante naturaleza del archipiélago. Su mensaje, que rápidamente acumuló miles de reacciones, fue interpretado por sus seguidores como un gesto de resiliencia y sanación emocional.

El viaje se produjo poco después de que la deportista confirmara su baja para el resto de la temporada 2025. A comienzos de año, Badosa había mostrado un gran nivel al llegar a las semifinales del Abierto de Australia, pero las lesiones volvieron a interponerse: primero una dolencia lumbar, luego una rotura en el músculo psoas durante la gira de césped y, finalmente, un nuevo contratiempo en el WTA 1000 de Beijing, que la obligó a retirarse.

En su comunicado, la exnúmero dos del mundo expresó con esperanza: “Nos vemos en el 2026”, dejando abierta la posibilidad de un regreso una vez completada su recuperación física y mental.

La dimensión personal de este paréntesis también se vio marcada por su ruptura con Tsitsipas, con quien mantenía una relación desde junio de 2023. La pareja, una de las más mediáticas del tenis mundial, había dejado de seguirse en redes sociales en julio. Fuentes cercanas confirmaron a la revista Hola! que se trató de una separación “sana”, motivada por las exigencias deportivas y los problemas físicos que ambos atravesaban.

Durante el año, Badosa acumuló varias bajas: se retiró en Mérida (México), no se presentó a la tercera ronda del WTA 1000 de Miami, renunció al torneo de Madrid y cayó en primera ronda de Wimbledon, el certamen donde también Tsitsipas sufrió una temprana eliminación.

En su despedida temporal, la española agradeció el apoyo recibido:

“No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado y su fe me da valor cuando la duda aparece”.