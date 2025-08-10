Actualmente, en Paraguay se están disputando los Juegos Panamericanos Junior 2025, en la ciudad de Asunción. Allí, la delegación argentina cosechó sus primeras medallas este domingo 10 de agosto, teniendo a una deportista sanjuanina entre las más destacadas.

Se trata de Delfina Dibella Latorre, la talentosísima joven que disputó la categoría “Contrarreloj Individual”, marcando el tercer mejor tiempo de toda la competición. De esta forma, logró subirse al podio, luciendo su medalla de bronce en el cuello.

En ese sentido, cabe destacar que la gloria albiceleste fue por duplicado. Esto se debe a que, en la misma competición, otra argentina también se destacó. Se trató de Julieta Benedetti, pedalera de la provincia de Mendoza, quien se quedó con el segundo puesto. Ella solamente fue superada por su par colombiana Natalia Garzón.

Reviví el momento en que la sanjuanina Dibella fue reconocida en Asunción 2025: