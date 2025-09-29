Unión de Villa Krause, actual campeón del Apertura, demostró nuevamente ser la potencia dominante en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Con una actuación sólida, el Azul goleó 3-0 a Colón Junior en el Estadio del Bicentenario, consolidando aún más su liderazgo en la tabla del Torneo Clausura tras disputarse la fecha 12.

Los números de Unión son contundentes: con apenas una derrota en doce partidos, el equipo ha logrado acumular una ventaja de siete puntos sobre su nuevo y único escolta, Trinidad. La victoria no solo afianzó al puntero, sino que redefinió las distancias en la parte alta del campeonato.

En otros resultados destacados de la jornada, Sportivo Desamparados escaló posiciones al vencer como local a López Peláez por 3-1, con una actuación clave de Torres (autor de dos goles). Mientras tanto, en La Bebida, el debut de Cuca Herrera en Sportivo Rivadavia no fue favorable, ya que su equipo cayó 3-1 ante Sportivo Peñarol, que se acomodó en puestos de clasificación.

La fecha también presenció la dura realidad de Independiente Villa Obrera, que sufrió una goleada de 4-2 ante Atenas de Pocito en La Rinconada, una derrota que prácticamente sella su despedida de la Primera División y obliga a su dirigencia a iniciar un proceso de reestructuración. Por otro lado, Deportivo Carpintería logró un salto importante en la tabla tras imponerse por la mínima a Sportivo 9 de Julio.

La acción del sábado, que inauguró la fecha, incluyó la goleada 3-1 de Alianza sobre Marquesado, el triunfo de San Lorenzo en el clásico de Ullum por 3-2 contra Juventud Zondina, el empate 1-1 entre Sarmiento y Aberastain en Zonda, y la victoria 3-0 de Trinidad sobre Minero.