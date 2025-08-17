Unión y Trinidad encabezan el Torneo Clausura sanjuanino
Unión de Villa Krause y Trinidad ganaron sus partidos del fin de semana y se consagraron como los dos líderes invictos del campeonato local. López Peláez y Minero acechan desde cerca mientras el torneo alcanza su quinto capítulo.
El fútbol sanjuanino vivió un capítulo trepidante este fin de semana en el marco del Torneo Clausura. Unión, último campeón, derrotó a Peñarol por un competitivo 3-2, mientras que Trinidad superó con autoridad a Árbol Verde por 2-0. Con estos triunfos, ambos equipos suman 12 puntos y comparten la cima de la tabla de posiciones.
Los líderes no están solos: López Peláez, tras empatar 0-0 con Alianza, quedó con 11 unidades y se ubica en la segunda posición. Por su parte, Minero se metió en la pelea al imponerse 2-0 a Carpintería en condición de local, alcanzando los 10 puntos. El campeonato está que arde y cada jornada se convierte en decisiva para definir quién se encamina al título.
Además de los partidos cruciales por el liderazgo, hubo varios encuentros destacados. En Primera División, Desamparados venció 2-1 a San Lorenzo, Aberastain cayó 0-1 ante Marquesado, Juventud Zondina y Villa Obrera empataron 2-2, mientras que Rivadavia fue goleado 0-4 por Atenas. En Cuarta División, también se vivieron marcadores intensos con triunfos de Trinidad, Aberastain, Juventud Zondina y Desamparados, además del empate entre Minero y Carpintería.
Con cinco fechas disputadas, el Torneo Clausura presenta un escenario abierto y parejo, con Unión y Trinidad en la punta, seguidos de cerca por López Peláez y Minero. La tabla refleja un equilibrio que promete mantener la emoción hasta el final del certamen, en un campeonato donde ningún equipo quiere quedarse atrás en la pelea por el título.