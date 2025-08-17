El fútbol sanjuanino vivió un capítulo trepidante este fin de semana en el marco del Torneo Clausura. Unión, último campeón, derrotó a Peñarol por un competitivo 3-2, mientras que Trinidad superó con autoridad a Árbol Verde por 2-0. Con estos triunfos, ambos equipos suman 12 puntos y comparten la cima de la tabla de posiciones.

Los líderes no están solos: López Peláez, tras empatar 0-0 con Alianza, quedó con 11 unidades y se ubica en la segunda posición. Por su parte, Minero se metió en la pelea al imponerse 2-0 a Carpintería en condición de local, alcanzando los 10 puntos. El campeonato está que arde y cada jornada se convierte en decisiva para definir quién se encamina al título.

Además de los partidos cruciales por el liderazgo, hubo varios encuentros destacados. En Primera División, Desamparados venció 2-1 a San Lorenzo, Aberastain cayó 0-1 ante Marquesado, Juventud Zondina y Villa Obrera empataron 2-2, mientras que Rivadavia fue goleado 0-4 por Atenas. En Cuarta División, también se vivieron marcadores intensos con triunfos de Trinidad, Aberastain, Juventud Zondina y Desamparados, además del empate entre Minero y Carpintería.

Con cinco fechas disputadas, el Torneo Clausura presenta un escenario abierto y parejo, con Unión y Trinidad en la punta, seguidos de cerca por López Peláez y Minero. La tabla refleja un equilibrio que promete mantener la emoción hasta el final del certamen, en un campeonato donde ningún equipo quiere quedarse atrás en la pelea por el título.