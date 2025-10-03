El club Universitario se encuentra en la recta decisiva del torneo con la firme meta de clasificar a las semifinales por primera vez en seis años. Este objetivo se ha convertido en el principal motor del plantel, que intensifica sus entrenamientos de cara a un exigente mes de octubre.

Tres "Finales" en el Horizonte

El camino hacia el Final Four no será sencillo. Universitario deberá afrontar tres partidos cruciales, comenzando por el difícil encuentro ante Teqüe este fin de semana.

El historial reciente entre ambos equipos refleja una gran paridad: en la primera fase, los mendocinos se impusieron por 25-24, mientras que en la segunda vuelta, Universitario logró revertir el resultado ganando 32-24. Ambos enfrentamientos se disputaron en la provincia vecina de Mendoza.

Clave: El Formato de la Zona B

Universitario forma parte de la Zona B junto a tres equipos mendocinos de peso: Los Tordos, Teqüe y Liceo. La estructura del Final Four establece que los dos mejores equipos de este grupo serán quienes avancen a las semifinales.

La tabla previa muestra la paridad y la dificultad del desafío. Los Tordos lideran con 30 puntos, mientras que Universitario se ubica con 16 unidades, seguido muy de cerca por Liceo, que suma 15. Cierra el grupo Teqüe con 5 puntos. La necesidad de sumar de a cuatro se vuelve vital para el equipo sanjuanino.

Agenda Completa en San Juan

La jornada de rugby en la cancha de Universitario tendrá un programa completo que comenzará al mediodía:

Pre Intermedia: 12:30 hs. (Árbitro: Guillermo Segovia)

Intermedia: 14:00 hs. (Árbitro: Juan Martín Vargas)

Primera División: El plato fuerte se disputará a partir de las 15:30 hs., con el arbitraje de Federico González.

Con la mira puesta en cortar la racha de seis años, el plantel de Universitario saldrá a la cancha con la ilusión de dar el primer paso firme en estas "finales" de octubre.