Uno por uno: arrancan los cruces de octavos de la Libertadores
Esta semana empezarán a disputarse los partidos de ida, con 4 representantes argentinos.
Se terminó la espera y este 12 de agosto comenzarán los octavos de final de esta Copa Libertadores. El fútbol argentino contará con un total de 4 representantes que tratarán de meterse entre los 8 mejores de la competición.
Dos de los equipos argentinos arrancarán esta primera instancia eliminatoria este martes. El primero será Vélez Sarsfield, quien visitará en Brasil a un duro rival como lo es Fortaleza, en el Arena Castelão. El encuentro comenzará a las 19:00.
El segundo encuentro será más tarde, a partir de las 21:30, en el “Campeón del Siglo” de Peñarol. Allí se presentará Racing, de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, que acaba de abrochar la llegada de Marcos Rojo como refuerzo.
El miércoles será el turno del Estudiantes de La Plata, del sanjuanino Fabricio Domínguez. El “Pincha” viajará a Paraguay para medirse ante Cerro Porteño a partir de las 19:00 en La Nueva Olla.
El último argentino en presentarse será el River Plate de Marcelo Gallardo, quien, al igual que el conjunto platense, se presentará en suelo guaraní. En esta ocasión será ante el conjunto de Libertad, a partir de las 21:30 en el Defensores del Chaco.
Octavos de final – Ida:
- Fortaleza vs. Vélez | Martes 12/8 – 19:00 hs – Arena Castelão
- Atlético Nacional vs. São Paulo | Martes 12/8 – 21:30 hs – Atanasio Girardot
- Peñarol vs. Racing | Martes 12/8 – 21:30 hs – Campeón del Siglo
- Cerro Porteño vs. Estudiantes | Miércoles 13/8 – 19:00 hs – La Nueva Olla
- Flamengo vs. Internacional | Miércoles 13/8 – 21:30 hs – Maracaná
- Botafogo vs. Liga de Quito | Jueves 14/8 – 19:00 hs – Olímpico Nilton Santos
- Libertad vs. River Plate | Jueves 14/8 – 21:30 hs – Defensores del Chaco
- Universitario vs. Palmeiras | Jueves 14/8 – 21:30 hs – Monumental U
Octavos de final – Vuelta:
- Vélez vs. Fortaleza | Martes 19/8 – 19:00 hs – José Amalfitani
- São Paulo vs. Atlético Nacional | Martes 19/8 – 21:30 hs – Morumbí
- Racing vs. Peñarol | Martes 19/8 – 21:30 hs – Cilindro de Avellaneda
- Estudiantes vs. Cerro Porteño | Miércoles 20/8 – 19:00 hs – UNO Jorge Luis Hirschi
- Internacional vs. Flamengo | Miércoles 20/8 – 21:30 hs – Beira Río
- Liga de Quito vs. Botafogo | Jueves 21/8 – 19:00 hs – Rodrigo Paz Delgado
- Palmeiras vs. Universitario | Jueves 21/8 – 21:30 hs – Allianz Parque
- River Plate vs. Libertad | Jueves 21/8 – 21:30 hs – Monumental