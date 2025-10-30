UPCN San Juan Vóley finalizó una intensa etapa de preparación de cara a la próxima temporada de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), tras disputar una serie de amistosos en Chile y Mendoza que le permitieron sumar ritmo de competencia y ajustar detalles tácticos.

En la ciudad chilena de Linares, el conjunto dirigido por Fabián Armoa enfrentó al Club Linares, uno de los referentes de la Liga A1. En el primer partido, los sanjuaninos se impusieron por 3 a 1 y repitieron la victoria por 3 a 0 en el segundo encuentro.

Previo al viaje internacional, UPCN había participado en un cuadrangular en Mendoza, donde derrotó a Regatas, Porres y Pacífico, todos por 3 a 0. Durante ambas series, Armoa dispuso rotaciones y diferentes esquemas de juego con el objetivo de consolidar la base del equipo para el inicio de la competencia oficial.

El armador Mateo Bozikovich valoró los amistosos como una etapa clave en la preparación: “Llevamos dos meses de pretemporada muy dura, tanto en lo físico como en lo técnico-táctico. Estos partidos nos sirvieron para soltarnos y conocernos más en el juego”.

En la misma línea, Juan Martín Riganti destacó el aspecto grupal: “Necesitábamos salir a jugar. El viaje nos sirvió para fortalecer el grupo y acelerar la adaptación de los jugadores extranjeros”.

Tras su regreso a San Juan, el plantel encarará el tramo final de la pretemporada. La próxima semana, el equipo viajará a Tucumán para debutar en la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, que comenzará con el Tour 1 en Monteros, del 6 al 9 de noviembre.