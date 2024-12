El Club Atlético Unión de Santa Fe venció por 1 a 0 a Vélez en el Estadio 15 de Abril y le agregó suspenso a la pelea por el título de la Liga Profesional.

El gol en contra de Elías Gómez en el complemento le impidió al Fortín ganar una distancia de seis puntos frente a Talleres, y dejó con posibilidades a Racing y Huracán, a quien enfrentará en la última fecha en Liniers.

Por su parte, el Tatengue logró una victoria importante que le sirve para meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2025. Además, definirá su suerte en la tabla anual ante un rival directo como Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Estadísticas

Unión y Vélez por la Liga Profesional:

Resultado: Unión 1 vs Vélez 0.

Posesión: Unión 36% vs Vélez 64%.

Tiros al arco: Unión 10 vs Vélez 14.

Fouls cometidos: Unión 13 vs Vélez 5.

Pases correctos: Unión 147 vs Vélez 402.

Pases incorrectos: Unión 81 vs Vélez 97.

Recuperaciones: Unión 6 vs Vélez 22.

Tarjetas amarillas: Unión 4 vs Vélez 2.

Tiros libres: Unión 1 vs Vélez 2.