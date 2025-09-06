En el estadio Gigante de Arroyito, Vélez Sarsfield se coronó campeón de la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. La figura del encuentro fue el joven lateral Jano Gordon, autor de ambos goles, que llegaron de jugadas preparadas a pelota parada.

Los tantos llegaron tras dos tiros libres ejecutados por el mediocampista Maher Carrizo, que Gordon transformó de cabeza en el segundo tiempo, a los 4 y 40 minutos respectivamente. Con esta victoria, Vélez alcanza su título número 19 y toma revancha tras haber perdido la final de la Copa Argentina 2024 ante el mismo rival.

El encuentro fue intenso, marcado por varias infracciones. El árbitro Facundo Tello mostró más de ocho tarjetas amarillas y expulsó a los entrenadores Guillermo Barros Schelotto (Vélez) y Omar De Felippe (Central Córdoba) por protestas reiteradas.

Con este resultado, Vélez cierra un año inolvidable con dos títulos oficiales y consolida un proyecto basado en jóvenes surgidos de las inferiores y refuerzos clave como Carrizo, Lanzini y Romero. Por su parte, Central Córdoba buscó repetir la hazaña del 2024, pero no pudo vulnerar la sólida defensa del Fortín. A pesar de un primer tiempo parejo y un remate al palo de Matías Godoy, el equipo santiagueño no logró concretar.