El Club Atlético de la Juventud Alianza se alista para disputar una nueva edición del Torneo Regional Amateur, y su director técnico, Víctor Hugo Cabello, vive el regreso con una mezcla de emoción y ambición. Luego de 16 años sin dirigir al “Lechuzo” —su último paso fue en 2009—, el DT vuelve decidido a llevar al equipo a lo más alto.

“Les tuve que decir quién era a los pibes, ahora no te conocen. Pero bien, la verdad que es una emoción volver al club. Me abrieron las puertas, así que bueno, hacerlo de la mejor manera”, contó Cabello entre risas, destacando el ambiente positivo que se respira en Santa Lucía.

Sobre el desafío deportivo, el entrenador fue claro: “Este torneo lo he jugado muchísimas veces y no es fácil. Es una maratón”. Pese a la exigencia, el técnico confía en el plantel que se ha conformado: “No me puedo quejar porque en Alianza tengo todo. Refuerzos, infraestructura, pero bueno, esto es fútbol”.

El “Lechuzo” es el equipo que más se reforzó de cara al certamen, con nueve incorporaciones y la posibilidad de sumar un décimo jugador. “Era una necesidad traer esa cantidad de jugadores. Si querés pelear, tenés que traer jugadores de jerarquía”, explicó Cabello.

Sin embargo, el DT también valoró el aporte de los futbolistas formados en el club: “Los chicos de la local tienen un nivel muy importante. Tengo 30 jugadores disponibles para jugar”.

Con respecto al trabajo diario, Cabello resaltó la unión del grupo: “Es una sensación linda la que está pasando en el club, hay una armonía. Hemos armado un grupo de trabajo muy lindo”.

Además, destacó que la doble competencia —entre el Torneo Local y el Regional Amateur— les permite mantener un ritmo competitivo constante.

Convencido y motivado, Víctor Hugo Cabello apunta alto en su regreso: “El objetivo grande es ascender, pero apuntamos a jugar una final”. Alianza, con un plantel reforzado y un cuerpo técnico experimentado, sueña con volver a los primeros planos del fútbol regional.