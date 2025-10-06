Por la acción de un inconsciente, dos personas que fueron a pasar un buen momento terminaron gravemente heridas. Se trata de un hombre que perdió un ojo y un niño que resultó herido por la explosión de una bomba de estruendo en un partido en Zonda. Ahora trascendió un video que muestra como los hinchas pedían ayuda luego del estallido.

Todo sucedió en un encuentro en el que se estaban midiendo Sarmiento con Juventud Zondina. Cuando el encuentro iba 1 a 1 la pelota se fue por uno de los costados y debió realizarse un lateral. En ese contexto se escuchó que algo explotó en una de las tribunas.

Alguien había arrojado una bomba de estruendo que tardó en explotar, justo en ese momento Maximiliano Campillay y un niño se habrían acercado al artefacto. Fue en ese preciso instante en que finalmente se dio la explosión que dejó sin un ojo y con serias quemaduras al mayor, mientras que el menor tendría traumatismo encéfalo craneano.

Uno de los testigos llegó a grabar el momento en que algunos hinchas presentes piden ayuda a los médicos que estaban presentes, luego de que se produjera el estallido en cuestión: