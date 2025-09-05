El 4 de septiembre de 2025 quedará marcado en la historia para siempre como el día en que Messi comenzó a despedirse. Tanta expectativa y emoción se generó alrededor de este encuentro en El Monumental, que el propio capitán de la Selección Argentina no pudo aguantar las lágrimas.

Lionel salió a la cancha minutos antes de que arranque el encuentro, para realizar el calentamiento previo. En ese contexto, mientras hacía los ejercicios que les indicaba el profe, al ver a los más de 80.000 hinchas que alberga la cancha de River coreando su nombre, comenzó a lagrimear.

La última vez que se lo había visto en público quebrarse había sido en su despedida obligada del Barcelona. Sin embargo esta vez fue por un motivo totalmente diferente, Messi está cerrando su historia en la albiceleste de una manera soñada, superando adversidades que lo hicieron considerar tirar la toalla en más de una ocasión.

La “Pulga” comenzó a despedirse de la Selección Argentina anotando un doblete en la goleada 3 a 0 a Venezuela, estableciéndose como el único goleador de las Eliminatorias con 8 tantos. Además llegó a los 72 encuentros oficiales disputados por esta fase clasificatoria para el mundial, igualando al ecuatoriano Iván Hurtado quien ostentaba en soledad este récord histórico.

Sumado a esto, por más que por muchos años fue criticado por perder finales, en este momento Messi es el vigente bicampeón de la Copa América, campeón de la Finalissima y todavía actual campeón del Mundo. Sin dudas, un cierre merecido para alguien que siempre se encargó de que los fanáticos del fútbol se olviden de sus problemas por unas horas, al disfrutar de su magia con la caprichosa bajo esa zurda de otro mundo.