La quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera División local dejó uno de sus partidos más destacados en el estadio Pablo Rojas, donde Unión, actual campeón, se impuso por 3-2 frente a Peñarol en un encuentro vibrante.

Sin embargo, el espectáculo deportivo se vio opacado por serios incidentes que ocurrieron después del pitazo final. Según muestran imágenes difundidas por el medio Línea de Cuatro, efectivos de la Guardia de Infantería avanzaron desde la zona de plateas hacia la popular del conjunto local, donde se produjeron enfrentamientos cuerpo a cuerpo y varias detenciones.

La violencia habría comenzado por disturbios entre hinchas de Peñarol y Unión ubicados en sectores cercanos del estadio, aparentemente motivados por el robo de una bandera, lo que desató una pelea generalizada.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la cantidad de personas detenidas ni sobre posibles heridos. Lo que sí se confirmó es que, por razones de seguridad, la Policía decidió demorar más de una hora la salida de los simpatizantes locales, lo que generó malestar y enojo en la tribuna de Peñarol.