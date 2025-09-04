Lo que debía ser una jornada deportiva de celebración terminó en luto en el municipio de Augusto Correa, en el noreste del estado de Pará, Brasil. Durante una definición por penales en los Juegos de la Semana de la Patria 2025, el arquero Antônio Édson dos Santos Sousa, conocido como “Pixé”, falleció luego de desplomarse en el campo de juego.

El futbolista, de 31 años, acababa de contener un disparo desde el punto de penal lanzándose hacia su derecha. Tras la acción, se reincorporó y dio algunos pasos en dirección a un compañero, pero segundos más tarde cayó repentinamente al suelo, generando la inmediata preocupación de jugadores, árbitros y espectadores.

Pixé recibió los primeros auxilios en el gimnasio Zezinho de Freitas, y posteriormente fue trasladado al Hospital São Miguel. Pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida poco después de su ingreso.

Las causas del deceso aún no fueron confirmadas oficialmente, aunque los especialistas no descartan un posible accidente cerebrovascular. El cuerpo será sometido a pericias forenses para esclarecer el cuadro clínico que derivó en la tragedia.

El mensaje de la Federación

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) expresó su profundo pesar por la pérdida del arquero y emitió un comunicado en el que destacó tanto su trayectoria deportiva como sus cualidades humanas.

“Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Édson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva”, expresó la institución.

La repentina muerte de Pixé enluta al futsal brasileño y deja un vacío en la comunidad deportiva local, que lo recordará como un referente de compromiso y pasión por el deporte.