Violencia en San Juan: un jugador de Aberastain golpeó a un rival tras perder y descender

Una tarde cargada de tensión se vivió este miércoles en el Estadio Ingeniero Martín, donde Aberastain de Pocito cayó 3-1 frente a Trinidad, resultado que lo condenó al descenso a la B del fútbol sanjuanino. Pero el drama deportivo no fue lo único que marcó la jornada: el cierre del encuentro terminó en un verdadero escándalo con golpes de puño incluidos.

Según testigos, apenas el árbitro marcó el final del partido, un jugador de Aberastain corrió hasta el banco de suplentes de Trinidad y comenzó a lanzar trompadas contra los jugadores locales, desatando una pelea que rápidamente se descontroló.

El incidente generó momentos de máxima tensión dentro y fuera del campo de juego. Varios dirigentes y efectivos policiales ingresaron al terreno para separar a los protagonistas y evitar que la gresca pasara a mayores, mientras los hinchas observaban con sorpresa y enojo la escena.

Más allá del descontrol final, el resultado deportivo fue un golpe duro para Aberastain, que no logró sostener la categoría y deberá disputar la próxima temporada en la segunda división del fútbol sanjuanino.

Con esta derrota, el conjunto pocitano se suma a Villa Obrera y Árbol Verde, los otros dos equipos que también perdieron la categoría en este torneo.

El video del momento, que muestra el enfrentamiento entre jugadores y la intervención policial, fue difundido por Línea de Tres y rápidamente se viralizó en redes.