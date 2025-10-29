Una tarde cargada de tensión se vivió este miércoles en el Estadio Ingeniero Martín, donde Aberastain de Pocito cayó 3-1 frente a Trinidad, resultado que lo condenó al descenso a la B del fútbol sanjuanino. Pero el drama deportivo no fue lo único que marcó la jornada: el cierre del encuentro terminó en un verdadero escándalo con golpes de puño incluidos.

Violencia en San Juan: un jugador de Aberastain golpeó a un rival tras perder y descender

Según testigos, apenas el árbitro marcó el final del partido, un jugador de Aberastain corrió hasta el banco de suplentes de Trinidad y comenzó a lanzar trompadas contra los jugadores locales, desatando una pelea que rápidamente se descontroló.

El incidente generó momentos de máxima tensión dentro y fuera del campo de juego. Varios dirigentes y efectivos policiales ingresaron al terreno para separar a los protagonistas y evitar que la gresca pasara a mayores, mientras los hinchas observaban con sorpresa y enojo la escena.

Farías sobre la violencia en el fútbol: “Los dirigentes estamos muy solos"

Más allá del descontrol final, el resultado deportivo fue un golpe duro para Aberastain, que no logró sostener la categoría y deberá disputar la próxima temporada en la segunda división del fútbol sanjuanino.

Con esta derrota, el conjunto pocitano se suma a Villa Obrera y Árbol Verde, los otros dos equipos que también perdieron la categoría en este torneo.

El video del momento, que muestra el enfrentamiento entre jugadores y la intervención policial, fue difundido por Línea de Tres y rápidamente se viralizó en redes.