Un colectivo que transportaba a hinchas del Flamengo con destino a Buenos Aires, sufrió un vuelco este lunes. El siniestro ocurrió en la autopista Presidente Dutra, cerca de la localidad de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro. El vehículo formaba parte de una caravana de hinchas que se dirigía hacia Argentina para asistir al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 contra Racing.

Según los reportes de la Policía Federal de Carreteras (PRF), el accidente tuvo lugar a las 15:51 (hora de Brasilia) a la altura del kilómetro 281, en el sentido que se dirige hacia San Pablo. El vuelco del micro generó el cierre completo del carril en esa dirección, lo que ocasionó una intensa congestión vehicular de aproximadamente cuatro kilómetros, tal como indicó el portal Ge.

Equipos de rescate, bomberos y personal de emergencias del Centro de Control Operacional de RioSP se movilizaron con celeridad a la zona para socorrer a los afectados y asegurar el área. El saldo del accidente fue de dieciséis personas heridas, de acuerdo con la PRF; de ellas, tres presentan un estado de salud grave, según la información provista por Motiva Rodovias, la concesionaria responsable del mantenimiento del tramo.

El ómnibus accidentado integraba el grupo de simpatizantes que viajaban a la Argentina para apoyar al "Mengao" en su crucial encuentro en Avellaneda, programado para el miércoles, donde se definirá un lugar en la final del certamen continental. Por el momento, las autoridades competentes continúan investigando las circunstancias que provocaron el vuelco y no se ha especificado si el conductor se encuentra entre las personas lesionadas.