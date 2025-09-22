El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue internado este lunes en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para someterse a nuevos controles médicos. Según informaron desde el club, el DT presentó un cuadro de deshidratación, detectado en las últimas horas.

La noticia se conoció en la jornada libre para el plantel xeneize, tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba en la Bombonera. Si bien la institución no difundió un parte médico detallado, aclararon que la internación se tomó de manera preventiva y que no se registraron complicaciones graves en el estado de salud del técnico.

Este episodio se suma a los problemas de salud que Russo atravesó recientemente. El pasado 11 de septiembre, el DT de 69 años había regresado a los entrenamientos luego de permanecer internado por una infección urinaria, que requirió antibióticos y una hidratación constante mediante suero. En aquella oportunidad, estuvo varios días en observación en la clínica Fleni y recibió el alta médica tras mostrar una recuperación favorable.

Durante su ausencia, el plantel fue dirigido por Claudio Úbeda y el resto de su cuerpo técnico, quienes tomaron las riendas de las prácticas hasta el regreso del entrenador.