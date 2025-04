Vuelta San Juan Damas 2025: Maribel Aguirre ganó la primera etapa

Maribel Aguirre fue la más veloz de la jornada y se quedó con la primera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2025. La ciclista sanjuanina se ubicó en el primer lugar en una carrera que marcó el comienzo de la competencia femenina más importante del calendario local.

La jornada ciclística contó con una carrera que recorrió siete departamentos. Se corrieron 82,2 kilómetros. Aguirre, que representa al equipo Power Argentina completó la primera etapa en 2 horas, 7 minutos y 11 segundos.

La largada se dio en el frente del edificio de la Municipalidad de Santa Lucía. El pelotón atravesó los otros seis departamentos pasando por 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo, Pocito, Rawson y Capital. La llegada fue al frente al Estadio Aldo Cantoni.

La segunda y la tercera, quienes también se subieron al podio, fueron Carla Greve, también de Rower Argentina y Mercedes Fadiga, de Municipalidad de Santa Lucía.

El viernes se correrá la segunda etapa de La Vuelta Dama en terreno montañoso. La largada está prevista para las 15.30, desde el Complejo Científico Forense en Rivadavia, y el recorrido incluirá puntos exigentes como el paredón del Dique de Punta Negra y sectores de Ruta Interlagos, abarcando también los departamentos de Capital, Ullúm y Zonda.

Los organizadores también contaron que el viernes pondrán en marcha la competencia en la categoría Junior. Las competidoras más jóvenes realizarán un circuito de 51 kilómetros íntegramente en el departamento Rivadavia, con largada a las 13 frente al Complejo Forense.

Tras cruzar la meta, Aguirre manifestó: “Estoy muy contenta por cerrar de esa manera. No se me venía dando y este resultado me pone muy feliz. El trabajo del equipo fue fenomenal. Mañana se viene una etapa dura, la subida al paredón. Van a ser dos días muy difíciles, espero que se dé todo de la mejor manera”.