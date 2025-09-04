Actualidad del mercado cambiario: "en época electoral, el argentino siempre compra dólares"

El mercado cambiario argentino atraviesa días de tensión y volatilidad, en un escenario marcado por la cercanía de las elecciones y las dudas sobre la política económica oficial. Para el economista Luis Aveta, la reacción de los argentinos frente a la incertidumbre política es previsible: “En época electoral, el argentino siempre va y compra dólares”.

En diálogo Canal 13, Aveta explicó que la reciente intervención del Estado en la flotación cambiaria “no era lo más esperable, pero sí era posible, porque ya se estaban agotando las herramientas de control del precio del dólar”. Hasta ahora, la principal vía utilizada había sido la suba de la tasa de interés, pero ese mecanismo mostró sus límites: “La tasa subió tanto que la toma de crédito por parte de empresas y particulares se desplomó. El crédito se volvió demasiado caro”, advirtió.

El economista señaló que la dolarización de carteras no se limita a grandes inversores: “El más chiquito y el más grande hacen lo mismo: compran dólares. Es un pensamiento histórico de nuestra sociedad, que cree que lo único que la salva es el dólar”.

A esa presión se suma la salida de divisas por turismo: “Cuando sentimos que el dólar está barato, en vez de vacacionar en el país salimos afuera a gastar dólares que no producimos. Argentina no emite dólares, y esa sangría permanente complica al Gobierno”, explicó Aveta.

En este contexto, controlar el tipo de cambio se vuelve un desafío mayúsculo: “Tratar de controlar el precio del dólar en Argentina siempre fue uno de los problemas más difíciles para cualquier gobierno, y más aún en época preelectoral, cuando las encuestas no aseguran lo que finalmente pasará”.

Aveta detalló que el Tesoro recurrió en los últimos días a la venta de dólares para contener la demanda: “El Gobierno decidió usar unos 1.400 o 1.500 millones de dólares para cubrir cualquier exceso de demanda, como pasó el lunes pasado. Eso generó una suba puntual de casi 40 pesos en la cotización, por una operación que en cualquier mercado grande sería insignificante”.

Según el economista, la meta principal sigue siendo la misma: “El objetivo es mantener el precio del dólar porque va ligado con el porcentaje de inflación. Si no controlás el dólar, tampoco vas a controlar la inflación”.

Pero esa estrategia trae consecuencias. “Los dólares del Tesoro estaban reservados para pagar deuda externa. Si los uso para intervenir en el mercado interno, el acreedor de afuera se preocupa y vende bonos. Eso explica la caída de los títulos argentinos y la suba del riesgo país”, subrayó.

El otro frente de batalla es la tasa de interés. “El Gobierno debe bajar sí o sí la tasa porque, si no, la economía se enfría. Hoy muestran que la actividad creció más del 6% respecto al año pasado, pero si mantienen este nivel de tasas, a fin de año vamos a estar en recesión”, alertó Aveta.

La mirada del Fondo Monetario Internacional, que sigue de cerca cada movimiento del Gobierno, suma presión a un tablero ya cargado de incertidumbre. “Ha sido una semana muy turbulenta, y puede ser aún más complicada la próxima, según los resultados electorales, sobre todo en un distrito tan decisivo como la provincia de Buenos Aires”, concluyó el economista.