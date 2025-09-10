Desde este miércoles 10 de septiembre quedó acreditado en las cuentas de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de agosto de 2025, según dio a conocer el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia.

Cabe recordar que este incentivo mensual, está destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación. La novedad de este miércoles es que ya se encuentra disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Desde la administración central, se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.