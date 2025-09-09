El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, habló con Canal 13, de la importancia del reciente aumento del precio del oro y su impacto directo en las regalías que recibe el departamento. Según explicó, estos recursos permiten financiar obras públicas y proyectos estratégicos para la comunidad.

“Sí, sí, por supuesto. Recordemos que las regalías sobre la producción que declara la minera que exporta incluyen un 3% que ingresa a la provincia, y de ese 3%, un 33% corresponde al departamento”, señaló Espejo.

El intendente agregó que este incremento se traduce en recursos significativos para obras públicas, especialmente en un contexto en el que la coparticipación provincial alcanza solo para gastos corrientes. Sobre la inversión de las regalías, Espejo remarcó: “Toda obra que se ve en el departamento en 2024 y 2025 se financia en gran parte con estas regalías. Hay una suba importante y eso nos permite seguir avanzando con infraestructura y servicios esenciales”.