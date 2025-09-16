El precio del dólar sigue sumando jornadas al alza. Este martes, el oficial cerró a $1482 para la venta, quedando a menos de $5 del techo de la banda. En tanto, el tipo de cambio paralelo cerró a $ 1435 para la compra y $1455 para la venta.

Este martes, el precio de la moneda estadounidense cerró para compra a $1430,39. En tanto, el dólar tarjeta quedó para la venta a $1926,63, el dólar turista a $1926,63 para la venta, el dólar MEP a $1469,02 y el mayorista a $1469.

Por otro lado, el Euro cerró esta jornada de 16 de septiembre a $1685 para la compra y a $1785 para la venta.

Repercusiones de la suba del dólar

Construir una casa para una familia promedio en San Juan actualmente cuesta $110.000.000, según indicó un estudio realizado por el Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT). Estas cifras, desalientan las obras privadas y, por consiguiente, las ventas de materiales. Esto último, fue confirmado por Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros.

Janavel indicó que hubo materiales que por la apertura de la importación bajaron hasta un 30%, pero la suba del dólar provocó retoques en los primeros días de septiembre. El titular de la Cámara de Ferreteros en la provincia contó que el panorama actual es bastante desalentador, en términos de consumo. "Las ventas masivas están paradas, solo se vende material para obras menores", expresó.

"Con el último temporal tuvimos un leve repunte, pero la situación sigue siendo mala", precisó Janavel sobre la actualidad del sector. En ese sentido, indicó que artículos como pinturas o de electricidad bajaron y se estabilizaron hasta un 30%. Sin embargo, con el dólar oficial muy cerca de la banda, provocó que tuvieran que retocar listas.

Otro factor que viene impactando y que seguirá haciéndolo en el sector, es la acumulación de la inflación. "Cuando querés acordar, a los 3 o 4 meses hay un pequeño retoque de la lista de precios. No se trata de una suba quincenal de entre el 15 al 20%, sino que bajó a un 5 o un 7% cada quince días", indicó el referente de los ferreteros en San Juan.

Las estrategias que estan aplicando las ferreterías sanjuaninas es incentivar la compra en volumen de determinados productos, respetándole al cliente el precio anterior y hasta ofrecerle el flete gratuito. De esta manera, buscan que el consumo no siga cayendo. “Tratamos de atraer al cliente, porque en este momento no tenemos tantas ventas y el poder adquisitivo de la gente está complicado”