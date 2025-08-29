El economista Gabriel Martín charló en el programa Jorge por la Mañana sobre la situación económica actual de la Argentina, en medio de la volatilidad cambiaria y el contexto electoral que atraviesa el país.

Desde el inicio de la entrevista, Martín buscó transmitir claridad sobre un tema sensible para la ciudadanía: el dólar. “En general, la baja que se vio en los últimos días no es más que un poco de paños fríos para la situación económica de la Argentina, que obviamente atraviesa esta coyuntura electoral”, explicó.

El economista remarcó que las tensiones alrededor del tipo de cambio no son nuevas en etapas electorales. “La fragilidad que tiene todavía la República Argentina hace que las reservas del Banco Central siempre tiemblen en estas épocas”, señaló.

Martín explicó que si bien el Banco Central posee dólares para intervenir, existen restricciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales que limitan su uso. “El FMI y las bancas multilaterales no quieren que la Argentina utilice esos recursos para contener el tipo de cambio. Solo permiten intervenir cuando la cotización toca los límites de las bandas establecidas, entre 1.000 y 1.400 pesos”, detalló.

En este marco, el gobierno optó por otra estrategia: las tasas de interés. “Lo que hicieron fue ofrecer nuevos plazos fijos, mayores rendimientos en fondos comunes de inversión y money market para tentar a los ahorristas en pesos y evitar que se vayan al dólar”, precisó.

Al ser consultado por la percepción de la economía argentina en los mercados globales, Martín fue contundente: “A nivel internacional pesa más la capacidad política de un gobierno de llevar adelante una política económica que la propia economía solvente de la Argentina”.

En esa línea, mencionó la influencia de calificadoras como JP Morgan y los efectos del riesgo país. “Cuando escuchamos que el riesgo país sube a 800 o 850 puntos, significa que cualquier proyecto en la Argentina tiene un costo adicional del 8%. Eso excluye al país de muchas inversiones que terminan yendo a Chile o Brasil”, subrayó.

Sobre la cotización actual, Martín indicó que el tipo de cambio es muy dinámico: “Hoy está en 1.334,10 pesos, pero esto cambia minuto a minuto, porque depende de la oferta y demanda en el mercado”. También recordó que los dólares financieros como el MEP o el contado con liquidación se mueven en función de los bonos que cotizan tanto en la bolsa local como en el exterior.

Consejos para ahorristas

Uno de los puntos que más interés generó fue su recomendación para quienes tienen pequeños ahorros. “Lo primero que hay que preguntarse es: ¿voy a necesitar ese dinero pronto o no? Si la respuesta es no, lo mejor es un plazo fijo. Hoy las tasas están por encima de la inflación y se pueden consultar en la página del Banco Central”, aconsejó.

No obstante, reconoció que las altas tasas de interés también encarecen el crédito para las familias y las empresas: “Hoy refinanciar un descubierto o pedir un préstamo personal es mucho más caro. Los comerciantes, por ejemplo, que quieren stockearse para la temporada de verano, probablemente esperen hasta después de octubre para tomar crédito porque ahora es prácticamente impagable”.

Martín no dudó en vincular los próximos comicios con la evolución económica del país. “Siempre un resultado electoral tiene repercusión. Pesa más lo político que lo económico. La Argentina todavía no tiene solidez estructural y, por eso, los mercados miran con lupa la gobernabilidad y el respaldo que tenga el plan económico de turno”, afirmó.

Finalmente, el economista señaló: “El país necesita recuperar confianza, estabilizar su moneda y generar condiciones atractivas para que lleguen inversiones. Hasta que eso no suceda, vamos a seguir atrapados en esta dinámica de incertidumbre que se profundiza en cada año electoral”.