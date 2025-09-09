¿Dónde poner los ahorros ahora? Un economista reveló sus secretos

El economista sanjuanino Gabriel Martín analizó la coyuntura financiera tras la volatilidad de los últimos días y brindó recomendaciones para los pequeños ahorristas, quienes suelen verse más afectados por la incertidumbre económica.

En diálogo con Canal 13, Martín fue categórico: “Es preferible dejar el dinero en billeteras virtuales”. Según explicó, estas plataformas como Mercado Pago o Ualá ofrecen tasas de interés diarias que permiten resguardar el valor del dinero mejor que una caja de ahorro tradicional.

“No dejemos el dinero en la caja de ahorros, tengámoslo siempre en una billetera virtual. Estas que conocemos, Ualá, Mercado Pago, etcétera, tienen cobertura y ofrecen tasas de interés. Es preferible que te paguen una tasa de interés por tenerlo ahí que dejarlo en una caja de ahorro”, remarcó el economista, asegurando que “es seguro, 100%”.

Martín señaló que esta estrategia es especialmente útil para quienes tienen poca capacidad de ahorro o se manejan con lo justo: “Aprovechemos las altas tasas de interés. Juguemos un poquito en pesos mientras dure esta coyuntura. Si bien para los grandes jugadores puede resultar más atractivo ir al dólar, el ama de casa o el que tiene poca capacidad de ahorro puede beneficiarse con algunos pesos adicionales”.

Inversión conservadora

Consultado sobre otras formas de inversión, Martín aclaró que los bonos, cauciones u otros activos financieros requieren mayor conocimiento y experiencia. “Para quienes no tienen aversión al riesgo, lo mejor es quedarse con activos en pesos y tasas de interés. En cambio, aquellos que sí tienen capacidad de ahorro y saben analizar tendencias, pueden mirar los bonos en el corto plazo, pero nunca más allá del 26 de octubre, cuando se realicen las elecciones legislativas”, explicó.

En ese sentido, destacó que la situación política condiciona fuertemente al mercado: “En este momento la Argentina depende solamente de un cuadro político. No se cuestiona el plan económico, que fue aceptado a nivel internacional por primera vez. Esa es una carta a favor que debe ser cuidada y preservada”.

Martín también analizó cómo las medidas actuales afectan a la economía real. “Una alta tasa de interés genera un costo elevado para el crédito y el consumo. Para los consumidores usar hasta la tarjeta de crédito sale más caro, porque cada vez que la usamos nos cobran una tasa de interés mayor. Lo mismo pasa con los créditos personales y las pymes”, advirtió.

Sobre el escenario de inflación, aseguró que “esta situación económica puede impactar en algunos rubros, pero las empresas van a intentar amortiguar”. Sin embargo, alertó que el proceso de enfriamiento de la economía es evidente: “Ya teníamos bajo consumo y un año complicado. Con este evento recesivo, lo más natural es que el enfriamiento se traslade al menos hasta las elecciones. A partir de allí, gane quien gane, se deberán definir nuevas estrategias de mercado para dar confianza, bajar el riesgo país y volver a recalentar el consumo”.