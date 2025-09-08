El día después de la dura derrota que sufrió en las urnas La Libertad Avanza (LLA), el dólar oficial registró su mayor suba desde abril y rozó los $1430 en el Banco Nación. Según informó Ámbito, en la city porteña la suba con respecto al viernes fue de $45, cerrando de esta manera a $1425 para la venta.

El dólar blue cerró a $1385 en el mercado informal. En tanto, en San Juan para la compra quedó en $1340, mientras que para la suba a $1440.

El dólar mayorista, que es referencia en el mercado, subió $54 y cerró a $1.409, un 4% más que el pasado viernes y se ubicó a solo 4,3% del techo de la banda. El volumen operado en el segmento contado alcanzó los u$s452,7 millones, sin intervención oficial en el spot.

A su vez, el dólar oficial minorista cerró a $1.435,17 para la venta, un incremento de 4,9% por encima del cierre del viernes, según el promedio de entidades financieras que realiza de manera diaria el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) cerró la jornada a $1.425 para la venta.

A nivel financiero, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa 3,6% a $1.441,09 y el dólar MEP lo hace un 3,5% a $1.432,16.

Los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.438 y que en diciembre llegará hasta los $1.580, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron unos u$s1.345 millones en la jornada.