El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado cambiario este martes con una venta de US$45,5 millones, en un intento por contener la suba del dólar, que volvió a presionar sobre los valores máximos establecidos por la banda cambiaria.

A pesar de la maniobra, la divisa estadounidense cerró la jornada a $1.515 para la venta en el Banco Nación, lo que representa un incremento de 20 pesos respecto al cierre anterior. En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó 15 pesos y se ubicó en $1.490,50, apenas cincuenta centavos por debajo del techo de la banda.

Como consecuencia de la intervención, las reservas internacionales del Banco Central descendieron a US$ 40.539 millones, reflejando el esfuerzo oficial por contener la volatilidad en una semana marcada por la incertidumbre electoral y la alta demanda de divisas.

La tensión cambiaria se mantiene, alimentada por las expectativas de los inversores y la falta de señales de estabilidad. En este contexto, las recientes medidas económicas no lograron calmar al mercado.

El Gobierno argentino, junto con el Banco Central y la administración de Donald Trump, anunció una serie de iniciativas para intentar frenar la escalada del dólar. Entre ellas, se destacó un acuerdo de swap con Estados Unidos por US$20.000 millones, de libre disponibilidad pero sin impacto directo sobre las reservas brutas, y una operación de recompra de deuda lanzada el lunes.

Sin embargo, los anuncios no fueron suficientes. Según analistas financieros, la figura del asesor estadounidense Scott Bessent, involucrado en las negociaciones, no logró generar la confianza esperada en los mercados internacionales.

En la previa de las elecciones legislativas, el consenso entre los economistas apunta a que la presión cambiaria podría intensificarse en los próximos días, obligando al Banco Central a continuar interviniendo para evitar una nueva disparada del dólar.