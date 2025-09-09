“Lunes negro” después de la derrota del Gobierno Nacional: ¿por qué subió el dólar?

El economista sanjuanino Gabriel Martín evaluó esta mañana la repercusión de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires sobre los mercados argentinos e internacionales. En diálogo con Jorge por la mañana, Martín no dudó en calificar la situación como “muy turbulenta”.

“Bueno, ya lo veníamos anticipando, es decir, iba a ser la primera vía de pruebas de elecciones en la provincia de Buenos Aires y fue así”, aseguró.

El especialista destacó que la jornada del lunes pasado se registró un impacto significativo en los mercados: “Fue un lunes negro para los mercados argentinos, no solo en los mercados locales sino también a nivel de Wall Street. Todos los bonos y cotizaciones, incluso los bancos principales como Banco Macro, BBVA y Banco Galicia, que cotizan con ADR y a nivel internacional, cayeron entre un 10 y un 17%". A la vez señaló que "Las energéticas, también se vieron afectadas. Si tomamos un promedio de la jornada, hubo una caída generalizada a nivel internacional entre el 22 y el 25%”.

Martín detalló: “Los bonos soberanos de Argentina también cayeron bastante, en promedio un 10%. Para que la gente lo entienda, estos son los bonos con mejor respaldo y calificación por parte de las agencias internacionales. Aun así, cada uno cayó casi un 10%”.

El economista subrayó que esta situación se reflejó en el riesgo país, que escaló hasta casi los 1.100 puntos básicos, dejando excluidos como preferenciales todos los bonos y activos de la República Argentina durante la jornada.

En cuanto a las medidas del gobierno, Martín explicó que la semana pasada ya se habían modificado algunas reglas en el control del tipo de cambio: “El Tesoro intervino gastando aproximadamente 500 millones de dólares de los 1.700 millones disponibles para tratar de contener el tipo de cambio y mantenerlo. Hasta ahora era un híbrido: no sabíamos si el gobierno iba a intervenir en el tope de la banda, en el medio, pero parecía sentirse cómodo con un dólar más cerca de 1.350. Sin embargo, la jornada de ayer dejó al dólar por encima de 1.425, lo que plantea interrogantes sobre cuál es el dólar ‘cómodo’ para el gobierno y cómo seguirá funcionando el esquema de bandas”.

Martín también anticipó posibles movimientos en tasas de interés y restricciones financieras: “Ya subieron aproximadamente al piso de cauciones de 70%. Se espera que esta semana, con los vencimientos a partir de mañana por 8 billones de pesos, las tasas sean altas para retener a los inversores y contener la presión sobre el dólar. Además, es probable que surjan nuevas restricciones para el sistema financiero y para las personas, como ya ocurrió el mes pasado con tres modificaciones en los encajes bancarios”.

El economista concluyó que la clave estará en la estrategia del gobierno frente a la escalada del tipo de cambio en los próximos días y la estabilidad de los mercados: “El ingrediente central es cómo afrontará el gobierno la impresión de tipo de cambio y qué medidas adoptará para contener la economía en esta turbulencia”.