En un contexto de fuerte presión cambiaria y tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este lunes en Casa Rosada con el presidente Javier Milei. El encuentro se produjo luego de que el funcionario se ausentara tanto de la reunión de gabinete como del búnker de La Libertad Avanza durante la jornada electoral.

De la reunión también participaron el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Aunque desde el Palacio de Hacienda evitaron brindar detalles, la presencia de Goldfajn alimentó especulaciones sobre una posible línea de financiamiento, luego del préstamo por 10.000 millones de dólares anunciado en abril y aún pendiente.

El propio Caputo rompió el silencio en redes sociales más de una hora después de conocerse el triunfo de Fuerza Patria con el 47% de los votos: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, aseguró en su cuenta de X.

Mercados en alerta

La reacción de la plaza financiera fue inmediata. El dólar trepó un 6% en pocas horas, pasando de $1.355 a $1.437 en el mercado oficial, mientras el riesgo país saltaba a 1.100 puntos básicos y los bonos bajo ley Nueva York se desplomaban hasta 10%. Las acciones argentinas en Wall Street también sufrieron pérdidas de hasta 20%.

Un informe de Delphos Investment advirtió que el mayor riesgo para el Gobierno es macroeconómico: “Una suba del dólar al techo de la banda podría interrumpir el proceso de desinflación, deteriorar el humor social y alimentar el voto castigo. En ese marco, bonos y acciones enfrentarán semanas de debilidad”.

El interrogante central pasa por la capacidad de maniobra del Ejecutivo. Según estimaciones privadas, los u$s1.130 millones que el Tesoro mantiene en su cuenta del Banco Central se esfumarán en compromisos de deuda inminentes. Además, Argentina debe afrontar en las próximas semanas pagos por u$s1.250 millones a organismos internacionales y u$s860 millones al FMI a comienzos de noviembre.

De los u$s20.000 millones en reservas brutas, apenas u$s5.000 millones serían de disponibilidad inmediata, dado que u$s13.200 millones corresponden a encajes de depósitos en dólares. A eso se suma una posición en oro valuada en u$s7.000 millones que, según Portfolio Personal Inversiones, desprenderse de ella sería visto más como signo de debilidad que de fortaleza.