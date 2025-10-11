El economista Gabriel Martín analizó, en Canal 13, los distintos escenarios que se evalúan en las negociaciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene en Estados Unidos, en un contexto de presión cambiaria creciente, riesgo país elevado y definiciones clave sobre el régimen cambiario que regirá después de las elecciones.

“Ya las consultoras privadas hablan de que para diciembre de este año tenemos un dólar superior a los 1.500 pesos. Entonces, si ese sistema de banda se mantiene, lo primero que se está discutiendo es que va a haber un nuevo salto de ese tipo”, señaló Martín.

El economista explicó que en las conversaciones entre Caputo, el Tesoro de los Estados Unidos y los técnicos de ambas partes, se barajan cuatro escenarios principales para el futuro del dólar en la Argentina.

Martín detalló que el primero es mantener el actual sistema de bandas cambiarias, pero con un techo más alto para el dólar.

Otro de los modelos que se debate es el de “flotación sucia”, es decir, dejar al tipo de cambio libre pero con intervenciones puntuales del Banco Central para evitar saltos bruscos.

“Todos sabemos que si esta presión cambiaria permanece en el tiempo, el impacto en precios y en la inflación es grande. En estos dos sistemas que analizamos, por un lado se pierden reservas y por el otro el costo para los consumidores es alto si la presión cambiaria continúa”, advirtió.

Un tercer escenario sería volver a un sistema de intervención fija, donde el Banco Central interviene únicamente cuando se registran saltos abruptos del dólar, con el objetivo de mantener una inflación “controlada”.

Finalmente, el cuarto escenario en debate es el de un tipo de cambio con respaldo estructural del Tesoro de los Estados Unidos, lo que se asemejaría a una “pseudodolarización”.

“Ese nuevo respaldo implicaría que alguna pseudodolarización, ¿sí? Es por eso que han escuchado en algunos portales que existe la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Entonces ya empiezan los cálculos de cuánto sería necesario para dolarizar y en qué porcentaje, y si abarcaría a toda la economía o solo a ciertos procesos internacionales”, explicó Martín.

El economista remarcó que, más allá del sistema que se elija, el factor determinante será la confianza de los mercados internacionales.

“Cualquier escenario es riesgoso y no serviría si no hay confianza. Por ahí podés tomar decisiones asertivas desde el ámbito de la economía, pero si no hay confianza en el mercado, eso va a caer en saco roto”, sostuvo.

“Es importante que cualquier sistema de tipo de cambio que se adopte sea avalado por la City, por Wall Street y por los inversores. Porque si existe un exceso de demanda de dólares, cualquiera de los sistemas elegidos se va a ir a la banda alta o a una presión que el Banco Central no va a poder controlar”, agregó.

Martín advirtió que, incluso en el escenario de dolarización parcial, el respaldo del Tesoro estadounidense dependería de que haya señales claras de estabilidad y disciplina económica.

“Si existe un exceso de demanda solamente para controlar un tipo de cambio, lo más probable es que el Tesoro de los Estados Unidos no quiera llevar adelante esa estrategia o imponga muchas más condiciones para la República Argentina”, puntualizó.

El economista destacó que el resultado de las elecciones será decisivo para determinar el comportamiento del riesgo país, que hoy limita la llegada de inversiones. “El riesgo país va a ser ni más ni menos que un indicador de cómo se toman los inversores el resultado de las elecciones”, indicó.