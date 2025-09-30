La analista económica Lucila Avelin visitó el programa "Buen Día Día" de Canal 13 para desgranar conceptos clave de la actualidad financiera, desde la controvertida práctica del "rulo" monetario hasta las perspectivas de inversión para los habitantes de San Juan.

¿Qué es el "Rulo" Monetario?

Avelin comenzó explicando el mecanismo detrás del "rulo" monetario, una operación financiera que genera ganancias rápidas aprovechando las distorsiones de precios entre distintos mercados.

"Se trata de una operación que consiste en comprar un activo a un valor determinado y venderlo en otro mercado a un precio mayor, generando una diferencia monetaria en un período breve de tiempo", explicó la especialista.

La analista vinculó este tipo de mecanismos con la necesidad de divisas en el país. "Cuando no tenés una generación genuina en el sistema, hay que salir a buscar dólares con mecanismos como las retenciones", afirmó Avelin, sugiriendo que la presión sobre el dólar y las herramientas para obtener divisas están directamente relacionadas con la falta de crecimiento económico genuino.

Otro de los puntos destacados fue la relación económica entre el gobierno nacional y las provincias. Avelin subrayó la importancia de la discusión de coparticipación y cómo la conformación del Congreso impactará fuertemente en la agenda económica del país. El vínculo Nación-Provincia se perfila, así, como un eje central en las próximas definiciones financieras.

Al abordar las opciones de inversión para los sanjuaninos, Lucila Avelin hizo hincapié en la planificación y la tolerancia al riesgo. La clave, según la analista, pasa por una pregunta fundamental: "Hay que medir cuánto estoy dispuesto a arriesgar y mantener el dinero invertido".

En cuanto a las herramientas digitales que han ganado popularidad, Avelin se refirió a las billeteras virtuales. Si bien indicó que "todas están avaladas por el mercado de capitales", lanzó una advertencia clara: "Hay que tener más cuidado con el mundo cripto" debido a su mayor volatilidad y riesgos asociados.