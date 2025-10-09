El economista Gabriel Martín analizó las negociaciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene en Estados Unidos con el Tesoro y con referentes del sistema financiero internacional. Según explicó en Canal 13, el eje central de las conversaciones pasa por definir el régimen cambiario que se implementará después de las elecciones, en medio de la creciente presión sobre el dólar y la falta de confianza de los mercados.

“Lo que parecía un hecho cercano, que era favorecer desde el Tesoro de los Estados Unidos al financiamiento y al acompañamiento del gobierno nacional, ya lleva cinco o seis días de indefinición", dijo Martín. "El ministro está en Estados Unidos y dice que va a permanecer hasta que Milei viaje el 15 de octubre. Tanto tiempo, evidentemente, indica que hay mucha revisión y todo el impacto que generaron el caso Espert y el caso Machado hace que esto se diluya en el tiempo”, sostuvo Martín.

El especialista destacó que la indefinición en las negociaciones se da en un contexto de presión cambiaria sin precedentes y de un esquema de bandas de cotización que se volvió insostenible.

“Analizando en el mercado qué es lo que está sucediendo: esta presión cambiaria no se ha vivido desde hace muchos años. Hay una demanda de dólares que está en una política cambiaria que estuvo en un sistema de bandas divergentes. Por el promedio, entre 1.000 y 1.400 pesos, y ahora llevamos 1.480”, señaló el economista.

Martín remarcó que la cotización actual del dólar mayorista, en el tope de la banda, no puede sostenerse a largo plazo. “Ese valor que está en el dólar mayorista, en el tope de la banda, no se puede mantener en el largo plazo”, advirtió.

El economista explicó que, en la mesa de negociación entre Caputo, los técnicos argentinos y los del Tesoro estadounidense, se debate el modelo cambiario que regirá después de las elecciones.

“Lo que está en discusión en este momento a través de Luis Caputo y Scott Bessett y los técnicos, tanto de ambas partes, es qué sistema va a ser el que va a prevalecer post elecciones”, señaló Martín.

Dentro de los escenarios planteados, mencionó la posibilidad de mantener el sistema de bandas cambiarias, pero con un techo más alto para el dólar. “Hay cuatro escenarios posibles. Uno de ellos es un nuevo sistema de bandas con nuevos valores, es decir, que le pongamos un techo más alto al dólar”, explicó.

“Ya las consultoras privadas hablan de que para diciembre de este año tenemos un dólar superior a los 1.500 pesos. Entonces, si ese sistema de banda se mantiene, lo primero que se está discutiendo es que va a haber un nuevo salto de ese tipo”, agregó.